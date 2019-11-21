مضيفة تعتدي على مواطنة وتجبرها على مغادرة الطائرة

علي القحطاني(صدى):

اشتكت مواطنة من إحدى المضيفات للخطوط الجوية السعودية، متهمة إياها بالاعتداء عليها، وإجبارها على النزول من الطائرة.

وأوضحت المواطنة في شكواها أنها كانت على متن رحلة داخلية مُتجهة من الرياض إلى الباحة، وفوجئت بتقيؤ ابنتها لمعاناتها من نزلة معوية.

ولفتت إلى أنها توجهت للدرجة السياحية لأخذ بطانية من أجل تدفئة ابنتها، وحينها غضبت المُضيفة وحاولت إخراجها من الطائرة.

وأشارت المواطنة إلى أنها امتثلت لطلب المشرف بالتنازل عن الشكوى والنزول من الطائرة حتى تقلع الطائرة التي تأخرت نحو ساعتين.