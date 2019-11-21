طفل يسرق مصرفًا لشراء جوال!

مليكة فؤاد(صدى):

في واقعة غريبة من نوعها، أقدم طفل مغربي على اقتحام مصرف بطريقة مثيرة لسرقة مبلغ مالي لرغبته في شراء جوال.

واستغل الطفل وضعية «الشباك الأوتوماتيكي» الذي لم يكن مغلقا بإحكام ليعبر من خلاله صوب المؤسسة البنكية، وتمكن من سرقة شيك بمبلغ 350 ألف درهم.

ونجحت السلطات في القبض على الطفل، والذي اعترف بفعلته، مؤكدا أنه كان ينوي من خلال هذه العملية شراء هاتف.

وأحالت السلطات الطفل البالغ من العمر 10 سنوات على مركز الأحداث بتعليمات من النيابة العامة المختصة.