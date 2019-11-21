تكثيف الرقابة على المقاهي «النسائية» بمكة

نايف السالم(صدى):

أوضحت مديرة الوحدة الرقابية النسائية بالإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة مكة المكرمة، نسرين مكي، أنه تم تكثيف الجولات التفتيشية على المقاهي النسائية والمنشآت التي تمارس نشاط التزيين لتحقيق الانضباط اللازم.

وكشفت أنه تم زيارة 398 منشأة، خلال الـ 6 أشهر الماضية، في نطاق بلديات العمرة والشرائع والشوقية والعتيبية.

وأشارت إلى أن المخالفات التي تم رصدها تمثلت في سوء نظافة الأدوات المستخدمة، ووجود مستحضرات تجميل منتهية الصلاحية، وزيوت وأدوات تجميل مجهولة المصدر، إضافة إلى تقديم المعسلات في مواقع غير مصرح لها، وسوء تخزين المواد الغذائية.