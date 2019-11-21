خبر صادم لجماهير ليفربول بشأن محمد صلاح

نواف السالم(صدى):

أكدت تقارير بريطانية أن المصري محمد صلاح والاسكتلندي، أندرو روبيرتسون، سوف يغيبان عن مواجهة ليفربول وكريستال بالاس، السبت، ضمن الجولة 13 من الدوري الإنجليزي.

وكشفت التقارير أن اللاعبين لم يتعافيا من إصابات في الكاحل، ويخضعان لإعادة التأهيل في الفترة الحالية، ولم يتمكنا من المشاركة مع منتخبي بلادهما في فترة التوقف الدولي.

يذكر أن صلاح تعرض للإصابة في لقاء مانشستر سيتي الأخير واضطر لوضع ثلج على قدمه بعد اللقاء، فيما غاب عن لقاء ليفربول ومانشستر يونايتد الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ويتصدر ليفربول الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة بعد مرور 12 جولة بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه ليستر سيتي.