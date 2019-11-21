67 مهاجرًا يلقون مصرعهم غرقًا قبالة سواحل طرابلس

وكالات(صدى):

لقي 67 مهاجرًا مصرعهم، غرقًا إثر إنقلاب القارب بهم في البحر الأبيض المتوسط، قبالة سواحل العاصمة الليبية، طرابلس.

وكان أحد الصيادين قد أخبر أن 67 شخصًا لقوا حتفهم، بينما تم إنقاذ 30 آخرين كانوا على متن القارب الذي غرق قبالة سواحل طرابلس.

يذكر أن منظمة الهجرة الدولية أعلنت أن 578 مهاجرًا لقوا مصرعهم غرقا في المثلث الواقع بين ليبيا ومالطا وإيطاليا بالبحر المتوسط، منذ مطلع العام حتى 15 أغسطس الماضي، خلال رحلتهم إلى أوروبا.