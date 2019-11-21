كانوا مثالاً للالتزام..قصة 4 أشقاء من الالتزام والتدين إلى الإدمان والإيدز

أبوظبي(صدى):

تحولت حياة 4 أشقاء في الإمارات كانوا مثالاً للالتزام والتدين، تحولا مفاجئا في مرحلة المراهقة، بسبب أصدقاء السوء.

وبدأ أحد الأشقاء تعاطي المخدرات ثم جر بقية أشقائه، ليتحول المنزل إلى جحيم، وينقلبوا إلى شياطين يعتدون على والدهم ويضربونه لمنحهم الأموال اللازمة لشراء المخدرات.

وتوفي أحدهم متأثراً بسرطان الدم بسبب فيروس انتقل إليه بسبب التعاطي، وأصيب آخر بمرض الإيدز، فيما كان السجن مصير الأخيرين.