كانوا مثالاً للالتزام..قصة 4 أشقاء من الالتزام والتدين إلى الإدمان والإيدز
تحولت حياة 4 أشقاء في الإمارات كانوا مثالاً للالتزام والتدين، تحولا مفاجئا في مرحلة المراهقة، بسبب أصدقاء السوء.
وبدأ أحد الأشقاء تعاطي المخدرات ثم جر بقية أشقائه، ليتحول المنزل إلى جحيم، وينقلبوا إلى شياطين يعتدون على والدهم ويضربونه لمنحهم الأموال اللازمة لشراء المخدرات.
وتوفي أحدهم متأثراً بسرطان الدم بسبب فيروس انتقل إليه بسبب التعاطي، وأصيب آخر بمرض الإيدز، فيما كان السجن مصير الأخيرين.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 1084 ] نشر منذ 16 دقيقة
إنا لله وإنا إليه راجعون…اللهم ثبتنا على الحق…
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 87510 ] نشر منذ 9 دقائق
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
,, ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا .. آمين ,,