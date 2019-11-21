  • الخميس 21

    نوفمبر

  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. كانوا مثالاً للالتزام..قصة 4 أشقاء من الالتزام والتدين إلى الإدمان والإيدز

كانوا مثالاً للالتزام..قصة 4 أشقاء من الالتزام والتدين إلى الإدمان والإيدز

كانوا مثالاً للالتزام..قصة 4 أشقاء من الالتزام والتدين إلى الإدمان والإيدز
أبوظبي(صدى):

تحولت حياة 4 أشقاء في الإمارات كانوا مثالاً للالتزام والتدين، تحولا مفاجئا في مرحلة المراهقة، بسبب أصدقاء السوء.

وبدأ أحد الأشقاء تعاطي المخدرات ثم جر بقية أشقائه، ليتحول المنزل إلى جحيم، وينقلبوا إلى شياطين يعتدون على والدهم ويضربونه لمنحهم الأموال اللازمة لشراء المخدرات.

وتوفي أحدهم متأثراً بسرطان الدم بسبب فيروس انتقل إليه بسبب التعاطي، وأصيب آخر بمرض الإيدز، فيما كان السجن مصير الأخيرين.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1084 ] نشر منذ 16 دقيقة

إنا لله وإنا إليه راجعون…اللهم ثبتنا على الحق…

[ عدد التعليقات: 87510 ] نشر منذ 9 دقائق

لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

,, ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا .. آمين ,,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *