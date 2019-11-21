أوراوا يحدد قائمة محظورات أمام الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا

ماجد محمد(صدى):

أعلن نادي أورارا الياباني عن قائمة محظورات لنادي الهلال وجماهيره في مباراة يوم الأحد المقبل ضمن منافسات إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

ومن بين المحظورات، منع مكبرات الصوت واستخدام الطبول في الممرات والأشرطة الورقية في المدرجات.

كما أوضحت إدارة أوراوا أنه سيتم فتح المدرجات الخاصة بجماهير الهلال قبل المباراة بساعتين، مشددة على استحالة الخروج من الملعب للدخول مرة أخرى بعد تسجيل الدخول لأول مرة.

يذكر أن بعثة الهلال استعانت بشركة أمن خلال الانتقال بين فندق الإقامة وملاعب التدريب بعدما لوحظ كثرة توافد الجماهير دون تحرك من الشرطة اليابانية.