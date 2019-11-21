بالفيديو..ردود أفعال متباينة حول تفتيش جوال الزوج

حمود العنزي(صدى):

عرض برنامج مسايا لجين، تقريرًا تضمن آراء الرجال والنساء في تفتيش جوالات الأزواج والزوجات.

واتفقت معظم الردود على أن الثقة المتبادلة بين الطرفين لا تجيز تفتيش جوالات بعضهم البعض.

فيما قالت فتاة إنه قد يكون سبب التفتيش هو موقف حدث وأثار الشك، ويريد أحدهما الاطمئنان ليس أكثر.

فيما قالت أخرى إن الزوجة التي تفتش جوال زوجها تبحث عن المشاكل، موضحة أنها تطلقت بسبب تفتيشها جوال زوجها.