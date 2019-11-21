بعد انتهاءه من الصلاة..أربعيني يقتل مُسنة ويغتصبها!

القاهرة(صدى):

في واقعة مروعة، أقدم رجل مصري على قتل سيدة مسنة واغتصابها، وذلك بعد انتهاءه من صلاة الظهر.

وتفصيلا، كان الرجل قد انتهى من صلاة الظهر داخل المسجد، إلا أن فضوله دفعه لدخول إحدى الغرف الملاصقة للمسجد وبعد أن دلف داخلها فوجئ باحدى السيدات تدخل عليه الغرفة وتصرخ فى تلك اللحظة ارتبك ولم يدر ماذا يفعل الا انه قام بدفعها وخنقها حتى فارقت الحياة.

وبعدها استولى الرجل على متعلقات السيدة وأدخلها للغرفة مقدمًا على اغتصابها بعد أن تأكد من وفاتها وخرج من الغرفة.

واعترف المتهم أنه معتاد التردد على المسجد ويوم الحادث دعاه الفضول لدخول غرفة مجاورة لمدخل المسجد كانت تستخدم دار تحفيظ قرآن ولم يكن يعلم أن المجني عليها انتقلت للعيش فيها.

وأضاف المتهم، في التحقيقات، أنه أثناء وجوده في الغرفة فوجئ بالمجنى عليها تدخل الحجرة وبمجرد مشاهدته صرخت فقام بدفعها لإسكاتها ولكنها سقطت على الأرض.