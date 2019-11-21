«عين الصقر» في كأس السوبر الإسباني بالمملكة

نواف السالم(صدى):

كشفت لجنة الحكام بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، أنها ستستعين بتقنية خط المرمى «عين الصقر» للمرة الأولى في بطولة كأس السوبر التي ستحتضنها المملكة في يناير 2020.

وتقوم تقنية عين الصقر، على الاستعانة بـ14 كاميرا مثبتة في جميع جوانب الملعب، 7 في كل منتصف، منها كاميرا عالية الجودة على خط المرمى، وجميعها متصلة بمركز تحكم، بينما يتصل هذا المركز مباشرة بالحكام داخل الملعب.

وفي حالة تخطي الكرة بالكامل لخط المرمى، سيسمع الحكام في أقل من ثانية كلمة «هدف» ثلاث مرات، بالإضافة لوصول رسالة نصية على ساعاتهم.