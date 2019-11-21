تجنبًا للتشبه بالمجوس..الخثلان يوضح سبب كراهية الصلاة أمام الدفايات

عادل الحربي(صدى):

أوضح الشيخ سعد الخثلان، الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أن الصلاة أمام الدفايات ذات اللهب، مكروهًا، تجنبًا للتشبه بالمجوس الذين كانوا يعبدون النار.

ورأى الخثلان خلال برنامج يستفتونك، المصلين إنه إن وجدت تلك الدفايات في المساجد أن توضع عن يمين المصلين أو يسارهم أو من خلفهم.

وأشار إلى أن الدفايات التي تكون في المساجد دفّايات ذات طاقة كهربائية، وهذه لا بأس بها.

وأضاف: لكن لو افترضنا وجود دفّايات ذات لهب يظهر منها النار وترى النار تخرج من هذه الدفايات فيكره أَن توضع أمام المصلين.