فيديو يثير الجدل حول زواج لجين عمران من رجل أعمال إماراتي

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أثارت الإعلامية لجين عمران الأحاديث مجدداً حول زواجها من رجل أعمال إماراتي بعيداً عن أعين الجمهور .

وما زاد من الأنباء هو ظهور الإعلامية في مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي وهي بصحبة إحدى صديقاتها التي باركت لها على برنامجها الجديد وعلى خبر آخر لم تفصح عنه .

وأكد رد فعل ” عمران ” وجود خبر شخصي آخر سار يتعلق بزواجها إذ بدا عليها السعادة والسرور .

وكانت “عمران ” قد تحدثت عن زواجها السابق إذ كانت بمر الـ 16 فقط وأصبحت أم بعمر الـ 17 بعدما أنجبن ابنتها جيلان .