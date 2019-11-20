فيديو يثير الجدل حول زواج لجين عمران من رجل أعمال إماراتي
أثارت الإعلامية لجين عمران الأحاديث مجدداً حول زواجها من رجل أعمال إماراتي بعيداً عن أعين الجمهور .
وما زاد من الأنباء هو ظهور الإعلامية في مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي وهي بصحبة إحدى صديقاتها التي باركت لها على برنامجها الجديد وعلى خبر آخر لم تفصح عنه .
وأكد رد فعل ” عمران ” وجود خبر شخصي آخر سار يتعلق بزواجها إذ بدا عليها السعادة والسرور .
وكانت “عمران ” قد تحدثت عن زواجها السابق إذ كانت بمر الـ 16 فقط وأصبحت أم بعمر الـ 17 بعدما أنجبن ابنتها جيلان .
كان زمان[ عدد التعليقات: 3775 ] نشر منذ 12 ساعة
الله من حب الشهرة ..
كجمغلو[ عدد التعليقات: 15528 ] نشر منذ 12 ساعة
هو الخسران لو تزوجها
fares[ عدد التعليقات: 1125 ] نشر منذ 11 ساعة
الله يوفقها
شيخين1[ عدد التعليقات: 699 ] نشر منذ 9 ساعات
والله مهوبخسران ادفع ومتع نفسك واذا شبعت غيرالثاني وادعس الفلوس تجيب الي ماينجاب ايمكن زواج متعة اوزواج صحيح عموماالله يسعدهم
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 6275 ] نشر منذ 44 دقيقة
تزوجت ام لم تتزوج دي حريتها الشخصية لو صحيح نقول مبروك