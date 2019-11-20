مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة يدشن معرض محاكاة واقع بمجمع الراشد بالمدينة المنورة

حسين العلي(صدى):

دشن سعادة مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اللواء /عبدالرحمن بن عبدالحميد الحربي مساء الاربعاء الموافق ٢٣ ربيع الأول لعام ١٤٤١هجري المعرض التوعوي «محاكاة واقع» ضمن فعاليات حملة مبادرة «ليش نجازف» وذلك في مجمع الراشد التجاري بالمدينة المنورة ويستمر لمدة أسبوعين .

واطلع اللواء/ الحربي والحضور على مايحتويه المعرض من وسائل جديدة لمحاكاة الواقع لأسباب بعض الحوادث الناتجة عن المجازفات التي يرتكبها البعض ويعرض حياته وحياة الآخرين للخطر .

وأكد اللواء /الحربي بأن هذا المعرض يهدف للوصول الى جميع شرائح المجتمع لتوعيتهم بأخطار المجازفة بشتى انواعها تزامنا مع دخول فصل الشتاء وما يصاحبه من مخاطر اثناء الاستخدام الخاطيء لوسائل التدفئة ، وكذلك موسم هطول الأمطار والمجازفة بعبور الأوديةوالتواجد في أماكن السيول وتجمع مياه الامطار والأماكن المكشوفة المعرضة للصواعق الرعدية «لاقدر الله».

من جانبه أوضح سعادة مدير الإدارة العامة للسلامة العميد / محمد بن مرعي آل قماش أن إقامة مثل هذه المعارض في المجمعات التجارية التي يرتادها أعداد كبيرة من الزوار نسعى من خلالها الى زيادة الوعي الوقائي وذلك عن طريق وسائل جديدة غير تقليدية مثل وضع المجسمات التي تحاكي الواقع لحوادث المجازفة ليتم إيصال الرسالة بشكل أوضح للمتلقي ممايساهم في رفع مستوى الوعي لديه والحفاظ على سلامته في أماكن تواجده بمشيئة الله .