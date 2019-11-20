مورينيو يًقدم هدية للريال بعد توليه تدريب توتنهام

نواف السالم(صدى):

كشف تقارير صحفية عن نية مورينيو مدرب توتنهام الجديد لتقديم إريكسين إلى ريال مدريد.

وقالت صحيفة ديفنسا سنترال في هذا الصدد: مورينيو معروف دائمًا بمواقفه الحاسمة مع اللاعبين، ويرغب دائمًا في الاعتماد على العناصر التي ترغب في الاستمرار والقتال كي تحجز مقعدها في التشكيل الأساسي، وحالياً لا يملك إريكسين تلك الدوافع على الإطلاق.

وينتهي عقد إريكسين مع توتنهام في صيف 2020، ولم يجدد اللاعب عقده مع السبيرز حتى الآن، وهو ما يعني أنه يقضي أيامه الأخيرة في لندن، حيث تتنافس أندية ريال مدريد ويوفنتوس وبايرن ميونخ على الفوز بخدمات إريكسين.