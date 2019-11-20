مهرجان القاهرة السينمائي .. سما المصري بالحجاب وظهور بطلة قضية الفيديوهات الجنسية (صور)

القاهرة(صدى):

شهد حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، مفاجآت عديدة من نجوم الفن في مصر، وأبرزهم إطلالة الراقصة الاستعراضية سما المصري والفنانة شيما الحاج.

وظهرت سما المصري مرتدية غطاء رأس وفستان سهرة كشف عن مفاتنها، ما جعل البعض يعتبر أنها تهزأ بالحجاب، فيما تداولت أنباء بأن إدارة المهرجان طردتها عقب وصولها بلحظات.

يشار إلى أن المصري، دائمًا ما تتعمد إثارة الجدل بتصريحاتها وملابسها ونشر المقاطع المثيرة.

وشهد الحفل، الظهور الرسمي الأول للفنانة شيما الحاج بطلة قضية الفيديوهات الجنسية الخاصة بالمخرج خالد يوسف، وذلك بعد إخلاء سبيلها خلال الفترة الماضية.

يذكر أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي قد انطلقت مساء اليوم الأربعاء بدار الأوبرا المصرية، وتستمر حتى الجمعة 29 نوفمبر الجاري.