بالفيديو.. الألعاب النارية تزين سماء الدرعية التاريخية

عادل الحربي(صدى):

انطلقت مساء اليوم الأربعاء، الألعاب النارية لتزين سماء الدرعية التاريخية، بحفل وضع حجر الأساس لمشروع بوابة الدرعية.

ويذكر أنه سيتم افتتاح مشروع بوابة الدرعية للجمهور في عام 2020، حيث يعتبر من أكبر المشاريع ضمن خطط السعودية بقيمة تبلغ 64 مليار ريال.

وتتربع الدرعية على مساحات خضراء وفيرة تتيح للزوّار والمقيمين الاستمتاع بما تضمه المنطقة من عجائب طبيعية فريدة، حيث يحاط المشروع بوادي حنيفة، الشهير بغابات النخيل وتمتد على مساحة كيلومترين مربعين، وتشكل المنطقة وجهة مثالية للأنشطة الترفيهية وتجارب الهواء الطلق.