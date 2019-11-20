وظائف شاغرة في صدارة للكيميائيات
أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.
وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى: مهندس ثاني إنتاج: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة الكهربائية)، أو أي مجال هندسي ذي الصلة، مدير- خدمات التطبيقات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، أو نظم المعلومات الإدارية، أو الرياضيات، أو الهندسة، أو إدارة الأعمال)، أو أي مجال ذي الصلة.
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