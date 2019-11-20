وظائف شاغرة في صدارة للكيميائيات

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، وظائف هندسية وإدارية شاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

وأوضحت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى: مهندس ثاني إنتاج: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة الكهربائية)، أو أي مجال هندسي ذي الصلة، مدير- خدمات التطبيقات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب الآلي، أو نظم المعلومات الإدارية، أو الرياضيات، أو الهندسة، أو إدارة الأعمال)، أو أي مجال ذي الصلة.

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