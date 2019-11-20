تفاصيل حفل تدشين مشروع بوابة الدرعية بحضور خادم الحرمين الشريفين

الدرعية(صدى):

رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم، حفل وضع حجر الأساس لمشروع “بوابة الدرعية ” الهادف إلى ترميم المنطقة التاريخية كمشروع تراثي ثقافي، وإعادتها إلى ماضيها العريق في القرن الثامن عشر، ولتصبح وجهة سياحية محلية وعالمية نظراً لما تضمه من جغرافيا وتاريخ عتيق.

ولدى وصول خادم الحرمين الشريفين مقر الحفل كان في استقباله – حفظه الله – صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير بوابة الدرعية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، وأعضاء مجلس ادارة هيئة تطوير مشروع بوابة الدرعية.

وفور وصول خادم الحرمين الشريفين – رعاه الله – عزف السلام الملكي.

وبعد أن أخذ خادم الحرمين الشريفين مكانه في المنصة الرئيسة بدئ الحفل بتلاوة آيات من القران الكريم.

ثم شاهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – والحضور عرضاً مرئياً لبوابات الدرعية السبع ( بوابة وادي حنيفة، بوابة الغبراء، بوابة مانع المريدي، بوابة الإمام محمد بن سعود، بوابة سمحان، بوابة سلمان، بوابة محمد )، صاحبه عدة عروض ضوئية، ومشاهد متنوعة.

بعد ذلك، تفضل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بوضع حجر الأساس لمشروع ” بوابة الدرعية” حيث تسلم – أيده الله – حجر الأساس من سمو ولي العهد، والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة .

بعدها أديت العرضة السعودية.

ثم اطلع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على ( السيف الأجرب ) سيف الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية الثانية.