ميلان يبدأ التفاوض مع إبراهيموفيتش لعودته للنادي

طلال الغامدي(صدى):

كشفت تقارير إيطالية أن ميلان بدأ مفاوضاته مع مينو رايولا وكيل أعمال السويدي زلاتان إبراهيموفيتش بشأن عودته للنادي.

وذكرت التقارير أنه يعتزم باولو مالديني وزفونومير بوبان التعاقد مع المهاجم المخضرم في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأضافت : أن المباريات الأخيرة أطلقت جرس الانذار لبدء تفكير الرسونيري في التعاقد مع إبراهيموفيتش مدة 18 شهرًا لجلب القوة الهجومية والقيادة للفريق.

ويضغط بولونيا بشدة للتعاقد مع مهاجم لوس أنغلوس غالاكسي الأمريكي ، لكن الشبكة أشارت إلى أن إبرا لن يفكر مرتين في العودة إلى ميلان إذا تلقى عرضا مناسبا.