بالفيديو.. معنى كلمة «سفاري» وفائدته في موسم الرياض

عادل الحربي(صدى):

أوضح فهد البقمي مهتم بالتاريخ، اليوم الأربعاء، معنى كلمة سفاري، وسبب التسمية، وفائدة سفاري الرياض.

وقال البقمي : في نهاية القرن الـ18 كان هناك رحالة أوروبيون كانوا يعشقون السفر بشكل كبير، فقرروا السفر إلى أفريقيا فأخذوا يسافرون من مكان إلى أخر وتم ربط كلمة سفر ” بسفاري ” كنوع من أنواع الرحلات.

وأضاف : وبدأت تشتهر الكلمة في العديد من الدول وأصبحت مصدر دخل للدول، خاصة في كنيا والتي تعاملت بذكاء مع سياحة السفر حيث أصبحت السفاري ثاني اكبر مصدر دخل لهم بعد الزراعة.

وتابع : وكسبت كنيا من خلال السفاري 200مليون دولار، و40 فرصة وظيفية،