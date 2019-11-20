شاهد.. هدية من موسم الرياض لمواطن ووالدته بعدما عدلت عن السفر إلى لندن

علي القحطاني(صدى):

تفاعلت إدارة موسم الرياض، مع مواطن نشر مقطع فيديو له مع والدته وهي تتحدث عن أجواء الرياض، مشيرًا إلى أنها تستحق مكافأة على ذلك.

وقالت والدة المواطن في المقطع، إنها عدلت عن السفر إلى لندن لأن جو الرياض أفضل من لندن؛ وكذلك بسبب فعاليات موسم الرياض.

ورد حساب موسم الرياض : « الله يسعدها بالدنيا والآخرة، وترانا عازمينك مع الوالدة لمطعم زاد في نبض الرياض، قولوا تم» .

من جانبه، رد الابن «وأمي تقولكم تم والله يكثر خيركم» ، فيما دخل تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية على خط الحديث، قائلًا: « وحفلة راشد بعد» .