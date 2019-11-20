وزارة الثقافة عن الفوز بعضوية اليونسكو: « مكاننا الطبيعي »

علي القحطاني(صدى):

حصدت المملكة من جديد عضوية المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو»؛ عقب الجهود المبذولة في الحملة الانتخابية، والتي تضمنت إطلاق مشاريع ومبادرات قصيرة المدى بين المؤسسات السعودية غير الربحية واليونسكو منذ بداية العام أبريل 2018.

وفي هذا الصدد علق وزير الثقافة بدر بن عبدالله بن فرحان على هذا الفوز، موضحًا أنه يضع المملكة في مكانها الطبيعي معبرًا عن تطلعه للتعاون مع شركاء المملكة للعمل سويًا لتعزيز السلام عبر التربية والعلوم والثقافة والفنون.

تجدر الإشارة إلى أن فوز المملكة أمر طبيعي؛ حيث أنها من الدول المشاركة في تأسيس المنظمة منذ عام 1946، وساهمت من حينها إلى اليوم في مبادرات ومشاريع المنظمة، وتأتي العضوية استحقاقًا لهذا الالتزام.