تفاصيل جديدة حول حفل زفاف رونالدو وصديقته جورجينا السري

نواف السالم(صدى):

أسدلت عدة تقارير الستار حول حفل زفاف اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالو على صديقته عارضة الأزياء جورجينا رودريغيز، مؤكدين أنه تم إقامته في المغرب.

وأوضحت المجلة الإيطالية المتخصصة في أخبار المشاهير Novella 2000، أنه من المتوقع إقامة حفل الزفاف السري في مدينة مراكش المعروفة باستقطابها للنجوم لإقامة حفل زفافه.

وقالت المجلة في تقرير لها «كريستيانو رونالدو تزوج، قام بحفل زفاف سري في المغرب»، مرجحين أنه تم إقامته عند زيارة النجم البرتغالي للمغرب لمعرفة أين وصلت أشغال بناء فندقه في مدينة مراكش.

وبدأت التساؤلات حول السبب وراء سرية حفل الزواج وحياة رونالدو بشكل عام، موضحين أن والدته ربما تكون من بين هذه الأسباب كونها غيورة للغاية على ابنها.

وخلال العام الماضي، انتشرت الكثير من الشائعات عن تجهيزات يقوم بها رونالدو وجورجينا لزفافهما في مدينة تورينو الإيطالية.