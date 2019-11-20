دشن ووضع حجر الاساس لجملة من المشاريع البلدية تقدر قيمتها 100 مليون ريال

سعيد العجل(صدى):

دشن وكيل أمين منطقة الرياض لشئون بلديات المنطقة المهندس/ صالح بن عبدالعزيز المخضوب جملة من المشاريع البلدية بمحافظة الزلفي جاء ذلك خلال زيارته يوم الاربعاء ١٤٤١/٣/٢٣هـ للمحافظة حيث استهل زيارته بلقاء محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي يرافقه رئيس بلدية الزلفي المهندس عبدالعزيز بن هندي العتيبي وتخلل اللقاءمناقشة المشاريع والخدمات والاحتياجات البلدية بالمحافظة بعد ذلك انتقل المهندس المخضوب إلى مقر البلدية حيث عقد اجتماعًا ضم مدراء ورؤساء الادارات والاقسام تخلله عرض مرئي لأبرز اعمال ومنجزات البلدية وقد أبدى سعادته بماشاهده وداعيا منسوبي البلدية إلى مضاعفة الجهد خدمة للوطن والمواطن في ظل ما توفره حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من دعم لا محدود لرفاهية المواطن وفي ظل رؤية المملكة 2030 التي يقودها سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله – بعد ذلك بدأ بجولته الميدانية لعدد من المشاريع التي تقوم بها البلدية، حيث افتتح ووضع حجر الأساس لمجموعة من المشاريع التي تقوم بها البلدية وهي على النحو التالي :

وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من مشروع تطوير وتوسعة طريق الملك فهد بعرض ٦٠ متر، ووضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من مشروع إنشاء كبري تقاطع طريق الملك فهد مع طريق الأمير فيصل بن بندر، وافتتاح مشروع حديقة طويق بطريق الملك فهد، وافتتاح مشروع تطوير منتزه المطل الشرقي، وافتتاح مشروع مضمار المشاة والدراجات بطريق الملك فهد، ووضع حجر الأساس لمشروع تطوير منتزه المطل الغربي، ووضع حجر الأساس لمشاريع البنية الأساسية لمدينة الأنعام، وتفقد سعادته مشروع السوق المركزي للخضار والفواكه الجاري إنشاؤه حيث استمع إلى شرح موجز وحث المقاول المنفذ على سرعة وحسن الإنجاز كما تخلل الزيارة الوقوف على مشروع المركز الحضاري الجاري تنفيذه بالإضافة إلى تفقد مشاريع السيول والنقاط الحرجة لتجمعات السيول وجهود فرق البلدية في ذلك وقد أوضح المهندس المخضوب اهتمام الامانة ومتابعة معالي الامين المهندس /طارق بن عبدالعزيز الفارس لترسية مشروع سيول الزلفي البالغة تكاليفه حوالي ٢٠٠ مليون ريال وتوجيهات معالي وزير الشئون البلدية والقروية المكلف د/ماجد بن عبدالله القصبي وحرصه على استكمال تنفيذ ماتبقى من مشاريع السيول المعتمدة كما زار سعادته القرية التراثية بعلقة التى قامت البلدية بإنجاز مشروع ترميمها وتأهيلها، وشملت جولته الوقوف على بعض التقاطعات والدورات التى عملت البلدية على تحسينها مؤخرًا، واطلع على مواقع الاستثمارات البلدية وجهود البلدية المتميزة في هذا المجال .