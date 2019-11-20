تعميم مهم من « التعليم » بشأن الاختبارات التحصيلية

علي القحطاني(صدى):

أصدرت وزارة التعليم، اليوم الأربعاء، تعميمًا مهمًا بشأن الاختبارات التحصيلية التي أُجريت على جميع إدارات التعليم لقياس نواتج التعلم.

وأوضحت الوزارة في تعميمعا، أنه سيتم عقد اختبار مماثل في الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني للعام 1440/1441هـ؛ لقياس جدوى الخطط المطبقة خلال هذا العام.

وجاء نص التعميم وفق عدة مصادر، كالتالي«بناء على خطاب وزير التعليم بشأن نتائج الاختبارات التحصيلية، التي أجريت على جميع إدارات التعليم لقياس نواتج التعلم للصف الثالث الابتدائي في القراءة، والصفين السادس والثالث متوسط في القراءة والرياضيات والعلوم، ولما لهذه الاختبارات من أهمية حيوية في ترشيد القرارات التربوية، وتحسين الأداء التعليمي للمدارس؛ سيتم عقد اختبار مماثل في الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني للعام 1440/1441 لقياس جدوى الخطط المطبقة خلال هذا العام، ومدى تحسن مستوى الطلاب والطالبات في المواد المعنية».