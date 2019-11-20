النقل: عرض لقاء الهلال واوراوا عبر شاشات كبيرة في قاعة المؤتمرات

ماجد محمد(صدى):

أعلنت وزارة النقل بالرياض، اليوم الأربعاء، عن نقل لقاء الهلال واوراوا عبر شاشات كبيرة في قاعة المؤتمرات بالوزارة.

ويستعد فريق نادي الهلال لمواجهة مضيفه أوراوا الياباني، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي؛ حيث ستقام المباراة مساء يوم الأحد الموافق 24 من شهر نوفمبر الجاري، على ملعب «سايتاما»، في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان لقاء الذهاب قد جمع بين الهلال وأوراوا، على ملعب جامعة الملك سعود في التاسع من شهر نوفمبر الجاري، وانتهى بفوز الهلال بهدف دون رد سجله كاريلو.