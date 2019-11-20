بعد إقالته.. البايرن يضع بوكيتينو في خطته

نواف السالم(صدى):

يفكر نادي بايرن ميونخ الألماني في التعاقد مع المدرب الأرجنتيني بوكيتينو المقال من تدريب توتنتهام.

وقلت صحيفة «بيلد» إن إقالة بوكيتينو من تدريب توتنهام تضعه بين المرشحين لتدريب البطل الألماني.

وتأتي إقالة مدرب توتنهام فرصة للنادي الألماني بعد إقالة مدرب البافاري نيكو كوفاتش وتعيين الألماني هانز فليك مدربًا مؤقتًا وأعلن الفريق أنه سيستمر في منصبه لغاية العطلة الشتوية على الأقل.

ويملك بوكيتينو بعض المعجبين في بايرن ميونخ وقد يكون أحد الحلول في المستقبل القريب أيضًا لكونه دون فريق حاليًا بعد مغادرة منصبه مدربًا لتوتنهام.