بالفيديو.. مواطن ينقذ 3 محتجزين من السيل باستخدام « شيول »

إبراهيم الزهراني(صدى):

أظهر مقطع فيديو، قيام مواطن بإنقاذ 3 آخرين احتجزتهم السيول في أحد الأودية بتهامة الباحة.

واستخدم المواطن عباس مشعل الزهراني، معدة «شيول» لإنقاذ المحتجزين من الغرق في مياه السيل.