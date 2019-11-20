نشر : منذ 47 دقيقة 1٬520 4 الاخبار المحلية بالفيديو.. مواطن ينقذ 3 محتجزين من السيل باستخدام « شيول » إبراهيم الزهراني(صدى): أظهر مقطع فيديو، قيام مواطن بإنقاذ 3 آخرين احتجزتهم السيول في أحد الأودية بتهامة الباحة. واستخدم المواطن عباس مشعل الزهراني، معدة «شيول» لإنقاذ المحتجزين من الغرق في مياه السيل. https://www.slaati.com/wp-content/uploads/2019/11/WhatsApp-Video-2019-11-20-at-6.59.54-PM.mp4
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 87494 ] نشر منذ 19 دقيقة
جزاه الله خير وبيض الله وجهه .. آمين ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 44572 ] نشر منذ 4 دقائق
جزاك الله خير ياعباس
والله يهديهم الدفاع المدني يحذر من الاوديه لان هذا الشهر امطار على المنطقة. والارض ماعد تبلع لو رش بسيط سالت ولكن لا حياة لمن تنادي. ودي انهم يفكرون شوي حتى الدفاع المدني مثلكم يتعرضون للخطر فليس تتسببون لنفوسكم وغيركم في المخاطر
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 44572 ] نشر منذ 4 دقائق
جزاك الله خير ياعباس
والله يهديهم الدفاع المدني يحذر من الاوديه لان هذا الشهر امطار على المنطقة. والارض ماعد تبلع لو رش بسيط سالت ولكن لا حياة لمن تنادي. ودي انهم يفكرون شوي حتى الدفاع المدني مثلكم يتعرضون للخطر فليس تتسببون لنفوسكم وغيركم في المخاطر
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 44572 ] نشر منذ 4 دقائق
جزاك الله خير ياعباس
والله يهديهم الدفاع المدني يحذر من الاوديه لان هذا الشهر امطار على المنطقة. والارض ماعد تبلع لو رش بسيط سالت ولكن لا حياة لمن تنادي. ودي انهم يفكرون شوي حتى الدفاع المدني مثلكم يتعرضون للخطر فليس تتسببون لنفوسكم وغيركم في المخاطر