«رابطة دوري الأحياء » تدشن هويتها الجديدة… وتطلق أكبر دوري بالمملكة

محمد السعران(صدى):

تدشن رابطة فرق الأحياء لكرة القدم مساء غداً الخميس، منافسات الموسم الرياضي 2019 / 2020 لفرق أحياء المملكة، وذلك في حفل سيقام في فندق ماريوت بمدينة الرياض برعاية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد بن طلال رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، وفي حضور الأستاذ عادل الفقي رئيس رابطة فرق الأحياء لكرة القدم وعدد من نجوم كرة القدم السعودية والمدربين الوطنيين والاعلاميين والمهتمين برياضة كرة القدم.

وسيشهد حفل التدشين إطلاق الهوية الجديدة للرابطة، والإعلان عن تفاصيل الموسم الجديد الذي سيقام في 11 رابطة فرعية على مستوى المملكة.

ويأتي ذلك بعدما أصبحت رابطة دوري فرق الأحياء تحت مظلة الهيئة العامة للرياضة ممثلةً في الاتحاد السعودي للرياضة للجميع.