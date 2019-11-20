الحصيني يحذر أهالي هذه المناطق: « البسوا ولبسوا عيالكم شتوي متوسط »

عادل الحربي(صدى):

وجه الباحث في الطقس والمناخ الدكتور عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأربعاء، نصيحة لأهالي بعض المناطق في ظل استمرار التوقعات بانخفاض درجات الحرارة.

وقال ” الحصيني ” على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “: ” البسوا ولبسوا عيالكم الوسطى والشمالية والمدينة والشرقية والمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية شتوي متوسط، أما نجران شتوي خفيف، ومكة وجدة وجازان صيفي والله أعلم “.

كما توقع وجود حالة ممطرة بداية من يوم السبت المقبل على أجزاء من مناطق المملكة، وذلك وسط توقعات هيئة الأرصاد وحماية البيئة باستمرار انخفاض درجات الحرارة وهطول الأمطار وجريان السيول “.