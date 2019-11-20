بالفيديو.. باحثة اجتماعية توضح كيفية التخلص من الطاقات والمشاعر السلبية

أميرة خالد(صدى):

هيفاء العبلاني باحثة اجتماعية، اليوم الأربعاء، كيفية التخلص من الطاقات والمشاعر السلبية اتي يشعر بها الإنسان.

وقالت الباحة خلال مشاركتها في برنامج ” سيدتي ” الذي يُذاع على قناة ” روتانا خليجية ” : ابتعدوا عن أصحاب الطاقات والمشاعر السلبية، فهي معدية.

وأضافت : معرفة اسباب المشاكل والتقصير ومحاولة حلها يخفف على الإنسان كثيرًا فتجزئ المشاكل المرهقة يجعل الشخص يتخلص من الطاقات والشاعر السلبية، ويجعله يتحمل الضغوط.