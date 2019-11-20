بالفيديو.. باحثة اجتماعية توضح كيفية التخلص من الطاقات والمشاعر السلبية
هيفاء العبلاني باحثة اجتماعية، اليوم الأربعاء، كيفية التخلص من الطاقات والمشاعر السلبية اتي يشعر بها الإنسان.
وقالت الباحة خلال مشاركتها في برنامج ” سيدتي ” الذي يُذاع على قناة ” روتانا خليجية ” : ابتعدوا عن أصحاب الطاقات والمشاعر السلبية، فهي معدية.
وأضافت : معرفة اسباب المشاكل والتقصير ومحاولة حلها يخفف على الإنسان كثيرًا فتجزئ المشاكل المرهقة يجعل الشخص يتخلص من الطاقات والشاعر السلبية، ويجعله يتحمل الضغوط.
كيف تتخلصون من الطاقات والمشاعر السلبية لديكم؟#برنامج_سيدتي #خليجية @haifa_bm pic.twitter.com/9dRyk46Nrs
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 20, 2019
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