تأهيل 216 مواطنة بالكلية التقنية للبنات بخميس مشيط ضمن برنامج« أتقن 5 »

خميس مشيط(صدى):

أنهت الكلية التقنية للبنات بخميس مشيط تأهيل 216 مواطنة في ختام الأسبوع الرابع من برنامج التدريب المجتمعي ” أتقن 5″ . واوضحت عميدة الكلية التقنيه للبنات بخميس مشيط الاستاذة “عواطف الشهري” ان البرنامج يسهم في إكساب المواطنين و المواطنات المهارات التقنية والمهنية والتطوير الذاتي ، ونشر الثقافة المهنية بين أفراد المجتمع وتنمية الاعتماد على النفس لمواجهة المشاكل المهنية والتقنية في الحياة اليومية.

كما أوضحت رئيسة خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالكلية الاستاذة سحر الشهري ان برنامج التدريب المجتمعي ” اتقن 5” يواصل نجاحه كأحد أهم برامج المسئولية الاجتماعية بالمؤسسة وتلبية لرغبات المواطنين والمواطنات في تطوير مهاراتهم الحياتية ورفع كفاءتهم في المجالات التقنية والمهنية.

يذكر ان الكلية الكلية التقنية للبنات بخميس مشيط ، كانت قد أعلنت عن ٧ دورات متخصصة ضمن برنامج التدريب المجتمعي ” اتقن 5” والتي نفذت بتاريخ ١٤٤١/٠٢/٢٨ هـ واستمرت لمدة أربعة أسابيع واشتملت على هذه البرامج “مقدمة في أمن المعلومات (الأمن السيبراني )، التجميل وتصفيف الشعر، صيانة الجوال، شبكات الحاسب السلكية واللاسلكية، مقدمة في مايكروسوفت أوفيس، إدارة الفعاليات والمناسبات، صيانة الحاسب الآلي والدعم الفني”