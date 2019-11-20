حالة الطقس المتوقعة في المملكة غدا الخميس

الرياض(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن حالة الطقس المتوقعة في مختلف مناطق المملكة غدًا الخميس.

وأوضحت الهيئة في بيان لها، أنه يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على شمال ووسط وشرق المملكة تمتد إلى منطقة نجران.

كما يتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على الأجزاء الجنوبية للمنطقة الشرقية، كذلك على مناطق نجران، عسير، الباحة، جازان وتشمل السواحل منها تمتد الى مرتفعات مكة المكرمة.

وتنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها، كما يتوقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية والاجزاء الشرقية منها .