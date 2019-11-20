أسعار «ديفيندر 90 » 2020 كوبيه الجديدة كليا

لندن(صدى):

أعلنت شركة لاندروفر البريطانية مع إنطلاق فعاليات معرض لوس أنجلوس للسيارات 2019 أن سعر ديفيندر 90 2020 كوبيه الجديدة كلياً سيبدأ في السوق الأمريكي من مبلغ قريب من 50 ألف دولار أمريكي أي ما يعادل 187,500 ريال ، أما سعر النسخ الأولى الخاصة التي تحمل اسم First Edition سيبدأ من 65,100 دولار أمريكي أي ما يعادل 244,125 ريال .

كما سيبدأ سعر لاندروفر ديفندر 110 ذات الأربعة أبواب في السوق الأمريكي من 49 ألف دولار أمريكي أي ما يعادل 183,750 ريال سعودي ، بدون إحتساب تكلفة شحن السيارة .

يجدر الإشارة إلى أن سيارة لاند روفر ديفندر 90 2020 نسخة First Edition تعتمد على محرك 6 سلندر سعة 3 لترات مع نظام mild-hybrid يولد قوة 395 حصان و 550 نيوتن.متر من عزم الدوران ، يتصل مع قير اوتوماتيكي زد اف – ZF ، لتتسارع السيارة الكوبيه من 0 إلى 96 كم/س (60 ميل/س) في 5.7 ثانية وتبلغ سرعتها القصوى 208 كم/س (129 ميل/س) .