سماء المملكة أكثر جمالًا من المعتاد
يلتقي كوكبا الزهرة والمشتري في أقرب مسافة ظاهرة في سماء المساء وسوف يزينان الأفق الغربي لبقية شهر نوفمبر.
وقال المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة: «تستعد سماء الغروب في الوطن العربي لأن تصبح أكثر جمالا من المعتاد، حيث سيلتقي كوكبي الزهرة والمشتري في أقرب مسافة ظاهرية في سماء المساء و سوف يزينان الأفق الغربي لبقية نوفمبر».
وأضاف: «ويمكن مراقبة الكوكبين من الآن استعدادا للأسبوع المقبل عندما يكون الاقتران في أفضل حالاته يوم الأحد 24 نوفمبر 2019 وستكون المسافة بين الزهرة والمشتري 1.4 درجة فقط».
وأتم : «بعد ذلك في 28 نوفمبر سينضم القمر إلى الكوكبين، وسيشكلون مثلثًا سماويًا في غاية الجمال مشاهد بسهولة بالعين المجردة».
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