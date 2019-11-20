سماء المملكة أكثر جمالًا من المعتاد

نايف السالم(صدى):

يلتقي كوكبا الزهرة والمشتري في أقرب مسافة ظاهرة في سماء المساء وسوف يزينان الأفق الغربي لبقية شهر نوفمبر.

وقال المهندس ماجد أبو زاهرة، رئيس الجمعية الفلكية بجدة: «تستعد سماء الغروب في الوطن العربي لأن تصبح أكثر جمالا من المعتاد، حيث سيلتقي كوكبي الزهرة والمشتري في أقرب مسافة ظاهرية في سماء المساء و سوف يزينان الأفق الغربي لبقية نوفمبر».

وأضاف: «ويمكن مراقبة الكوكبين من الآن استعدادا للأسبوع المقبل عندما يكون الاقتران في أفضل حالاته يوم الأحد 24 نوفمبر 2019 وستكون المسافة بين الزهرة والمشتري 1.4 درجة فقط».

وأتم : «بعد ذلك في 28 نوفمبر سينضم القمر إلى الكوكبين، وسيشكلون مثلثًا سماويًا في غاية الجمال مشاهد بسهولة بالعين المجردة».