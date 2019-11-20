وظائف قيادية شاغرة في جامعة حفر الباطن

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت جامعة حفر الباطن، باب التقديم إلى 3 وظائف قيادية شاغرة للرجال على المرتبة الثانية عشرة، موضحة أنها ترغب بشغلها عن طريق نقل الخدمات أو النقل بالترقية.

وأشارت الجامعة إلى أن الوظائف متاحة تحت مسميات «مدير عام تقنية المعلومات، مدير إدارة القبول والتسجيل، ومدير مكتب».

واشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون موظفًا حكوميًا، مع وجود نسخة إلكترونية من الهوية الوطنية، ونسخة إلكترونية من المؤهلات العلمية والدورات التدريبية وشهادات الخبرة العملية وخطاب الخبرة ونهايتها باليوم والشهر والسنة.

وأضافت أنه في حال الحصول على شهادة من خارج المملكة يجب إرفاق المعادلة من وزارة التعليم، بشرط وجود خبرة مناسبة لا تقل عن سنتين بالمرتبة التي يشغلها وأن يكون مسمى الوظيفة مناسبًا مع دليل التوظيف بالخدمة المدنية، وأن يكون المتقدم بالمرتبة «الحادية عشرة» كحد أدنى مع إحظار بيان خدمة.

كما لفتت الجامعة إلى أن التقديم متاح لمدة 5 أيام تبدأ من الساعة الثامنة صباحًا يوم الأحد الموافق 27/ 03/ 1441هـ، وحتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 01 /04 /1441هـ، وذلك عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنــــــــــــا .