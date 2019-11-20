« بي إم دبليو i7 » منافسة مرسيدس EQS تظهر في أول صور تجسسية

برلين(صدى):

كشف مختصون في مجال السيارات عن مجموعة من الصور التجسسية لـ نسخة تجريبية من سيارة BMW i7 القادمة ، حيث كانت أكدت شركة بي ام دبليو أنها ستنتج نسخة كهربائية بالكامل من سيارتها السيدان كبيرة الحجم الفاخرة بي ام دبليو الفئة السابعة ،

ووفقاً لهذه الصور التجسسية تم وضع شارة على باب سائق هذه السيارة مكتوب عليها electric test vehicle ما يعني بلغتنا العربية سيارة تجريبية كهربائية ، كما نلاحظ أمام هذا الباب وجود مدخل لـ شاحن هذه السيارة الكهربائية بالكامل القادمة في المستقبل إن شاء الله بنسخة إنتاج تجاري .

على الرغم من اعتماد سيارة التجارب هذه على طراز بي ام دبليو الفئة السابعة 2020 المحدث ، إلا أنها حصلت على ملصفات على المصابيح الأمامية والخلفية ، مما يؤكد وجود اختلافات فيها ويجعلنا نرجح أن BMW i7 قد تعتمد بالفعل على الجيل الحالي المحدث من الفئة السابعة ولكن لا يوجد شيء أكيد .

من المرجح إطلاق سيارة بي ام دبليو اي 7 خلال عام 2021 وقد تعتمد هذه السيارة الكهربائية بالكامل على بطارية 80 كيلوواط أو 120 كيلوواط ، مما يمكن الفئة السابعة من قطع مسافة تصل إلى 700 كم بالشحنة الواحدة ، ومن المرجح أن تزيد قوة هذه السيارة عن 650 حصان .