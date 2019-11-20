6 أطعمة ترفع نسبة الكوليسترول الضار في الجسم

أميرة خالد(صدى):

ارتفاع نسبة الكوليسترول يتسبب في العديد من الأمراض والمخاطر الصحية التي قد تودي بحياة الكثيرين، مثل الإصابة بأمراض السكري والقلب، فضلاً عن النوبات المفاجئة.

وأصبح من الضروري الحفاظ على نسبة الكوليسترول، لذلك نرصد 6 أطعمة تسبب ارتفاع كبير في تلك النسبة، أولها «المعكرونة والجبنة»؛ إذ يحتوي الجبن واللبن كامل الدسم على نسبة كبيرة من الدهون المشبعة، لذلك يجب استخدام جبن قليل الدسم.

وتتمثل الوجبة الثانية في «برجر الجبنة» وذلك لاحتواءه على 10 جرامات من الدهون المشبعة، بينما يحتوي البرجر المزدوج على 20 جرامًا، لذلك يتطلب عدم تناوله بشكل مستمر، وأيضًا «الأيس كريم» الذي يعد من أكثر أنواع الحلويات التي تحتوي على كمية كبيرة من الدهون، لذا يجب عدم تناولها بشكل مستمر.

ويدخل «الستيك» ضمن القائمة، إذ تحتوي شريحة اللحم الواحدة على كمية كبيرة من الدهون المشبعة، حيث تحتوي على حوالي 60% من إجمالي الدهون المسموح بها للإنسان في اليوم الواحد، لذلك يجب تناول أقل من شريحة في اليوم.

ويعد «الدجاج» من الأغذية المفيدة للجسم، لكن قد يتم طهييه بطريقة تزيد من نسبة الدهون به، وذلك بسبب الدهون التي تحتوي على دهون مشبعة، لذلك يجب نزع الجلد وتجنب قليه، وأيضًا «الكعك» الذي تحتوي العديد من أنواعه على دهون مشبعة نظرًا لوجود مكونات إضافية بين مكوناتها، ويمكن استبداله بفطيرة من القمح.