العدل: يحظر التدخين في وجود الطفل وبيع التبغ له

نايف السالم(صدى):

أكد برنامج تعريف التابع لوزارة العدل، أن والدا الطفل أو أحدهما، أو من يقوم على رعايته هما المسؤولين في حدود إمكاناتهما المالية وقدراتهما عن تربيته وضمان حقوقه والعمل على توفير الرعاية له وحمايته من الإيذاء والإهمال.

وأشار في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أنه يحظر أن يباع للطفل التبغ ومشتقاته وغيره من المواد التي تضر بسلامته وكذلك يحظر أن يستخدم في شرائها أو أماكن إنتاجها أو بيعها او الدعاية لها، ويحظر عرض المشاهد التي تشجع الطفل على التدخين ويحظر كذلك التدخين أثناء وجوده، وفقًا للمادة 11 من نظام حماية الطفل.

وأفاد بأن الطفل الذي لا تتوافر له بيئة عائلية مناسبة، قد يتعرض فيها للإيذاء أو الإهمال له الحق في الرعاية البديلة من خلال : الأسرة الحاضنة التي تتولى كفالته ورعايته، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الأهلية أو الخيرية، إذا لم تتوافر أسرة حاضنة.