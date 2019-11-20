الاقتصاد القطري يكشف كذب نظام « الحمدين » بخسائر كارثية

نايف السالم(صدى):

أكد موقع ” قطريليكس ” ، أن الاقتصاد القطر تكبد خسائر كارثية بسبب سياسة نظام ” الحمدين ” ، ومواصلة ارتكاب الأخطاء بحق الشعوب العربية.

وقال الموقع التابع للمعارضة القطرية، إن احصاءات شهر أكتوبر الماضي أفصحت عن الانهيار الاقتصادي لقطر، وأثبتت أكاذيب نظام الحمدين وتصريحاته الإعلامية الكاذبة.

وأضاف الموقع أن الشهر الماضي شهد هبوط حاد في قيمة المشتريات القطرية بسبب المقاطعة العربية التي دخلت عامها الثالث، حتى أصبح الاقتصاد القطري طارد للاستثمار الأجنبي.

كما تراجعت قيمة الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي القطري خلال شهر أكتوبر بنسبة 7.42%، وسجلت 19.83 مليار دولار، مقابل 21.42 مليار دولار بأكتوبر من العام الماضي.

كما تقلص بند الأرصدة الأخرى لدى البنك المركزي القطري بنسبة 53.12% حيث سجل 9.68 مليار ريال، بالرغم من وصوله إلى 20.65 مليار ريال في شهر أكتوبر من العام الماضي.

وأكمل الموقع أن معدلات الاقتصاد انكمشت بنسبة 1.45% بالربع الثاني من عام 2019 حتى وصلت إلى 200.2 مليار ريال، مقابل 203.1 مليار ريال في أكتوبر من العام الماضي.