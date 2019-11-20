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موسم الرياض يفتح باب حجز تذاكر لحضور حفل اعتزال ياسر القحطاني

موسم الرياض يفتح باب حجز تذاكر لحضور حفل اعتزال ياسر القحطاني
ماجد محمد(صدى):

فتح موسم الرياض، باب حجز التذاكر لحضور حفل اعتزال ياسر القحطاني، والمقررة يوم 1 ديسمبر المقبل في استاد جامعة الملك سعود.

وأوضح حساب موسم الرياض، أن الفنان رابح صقر والمغربية أسماء المنور ووليد الشامي سيحيون حفل الاعتزال.

وقال الحساب: ليلة اعتزال ياسر اللي كلنا نتتظرها! نكرم فيها الكابتن من خلال مباراة أسطورية تجمع فريق الهلال و فريق Y20.

وأضاف: ويحيي مجموعة من الفنانين حفل غنائي مع فعاليات بتعجبكم باختصار ليلة ما تتفوت 1 ديسمبر ملعب جامعة الملك سعود.

ويمكن الحجز من خلال الرابط التالي الضغط هنـــــــــــــــا .


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