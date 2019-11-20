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خطوات اساسية للاهتمام بنفسك لما بعد الثلاثين

خطوات اساسية للاهتمام بنفسك لما بعد الثلاثين
أميرة خالد(صدى):

كشفت خبيرة التجميل منى اليماني ، عن بعض الخطوات الأساسية التي يجب أن تضعها الفتاة في روتينها الجديد بعد تخطيها سن الثلاثين ، مقشيره إلى أنه يجب الالتزام بفيتامين E وفيتامين C بشكل يومي، فهي من شأنها توفير حماية قصوى لبشرتك ضد أي عوامل خارجية مؤذية، كما أنها تساعد بشرتك على مقاومة الشيخوخة.

وقالت اليماني ، استخدمي الزيوت المرطبة بشكل يومي فالبشرة مع العمر تميل إلى الجفاف وتنقصها الرطوبة ، وابتعدي عن تناول السكريات والقهوة بشكل مفرط، فمن شأنها تقليل إنتاج الكولاجين وزيادة جفاف البشرة، الأمر الذي سينعكس على نضارة وشباب وجهك.

وتابعت ، احرصي على إيلاء جمالك الخارجي الاهتمام؛ لأن هذا الأمر سيمنحك طاقة إيجابية من شأنها أن تضفي قناعاً من الجمال على محياك ، اهتمي بنعومة يديك كما تهتمين برموشك ولا تهملي أظافرك أو شعرك أيضاً.

وأكدت ، أنه هناك مجموعة من الأطعمة التي يفضّل تجنّبها عند الوصول لسن الثلاثين من أجل تجنّب زيادة الوزن في بعض الأماكن المزعجة في الجسم، ومن أبرزها البطن ، منها (اللبن المنكه – النقانق – الكوكيز المحشي ) .


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