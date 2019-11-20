الحارثي نائبا لرئيس تحرير البلاد

بدر الحارثي(صدى):

صدرت موافقة مجلس إدارة مؤسسة البلاد للصحافة والنشر على تعيين الزميل عبدالله الحارثي نائبا لرئيس التحرير.

ويعتبر الزميل الحارثي من الكفاءات المميزة في حقل الإعلام،

حيث بدأت علاقته بالصحافة قبل نحو ثلاثين عاما عندما انضم إلى صحيفة عكاظ، وتدرج فيها من محرر إلى رئيس قسم ومن ثم مديرا للتحرير وصولا إلى مساعدا لرئيس التحرير حتى مطلع العام 2019م.

يذكر أن الزميل الحارثي حاصل على بكالوريوس إدارة الاعمال في مجال التسويق من جامعة الملك عبدالعزيز، وتلقى العديد من الدورات في المؤسسات الإعلامية والعلمية داخل المملكة وخارجها.