قبل 40 عاما.. فيديو جديد عن حادثة اقتحام جهيمان العتيبى الحرم المكى

نايف السالم(صدى):

نشرت قناة “الإخبارية”، اليوم الأربعاء، فيديو وثق العملية المسلحة لاقتحام الحرم المكي قبل 40 عاما، والمعروفة بـ”حادثة جهيمان”.

وكانت حادثة الحرم المكي فجر يوم 20 نوفمبر 1979، حيث استولى أكثر من 200 مسلح على الحرم المكي، وسيطروا عليه بدعوى “ظهور المهدي المنتظر”.

وقاد تلك العملية جهيمان العتيبي وصهره محمد بن عبد الله، وحدث ذلك في عهد الملك الراحل، خالد بن عبد العزيز، حيث رأى وقتها جهيمان العتيبي، أن صهره ويدعى “محمد بن عبد الله” تجسيدا لما ورد عن الإمام المهدي.

وحمل وأشياعه السلاح، في مصادفات تحولت إلى مخطط كبير، حيث هُرب السلاح إلى المسجد في توابيت، ثم انقض المسلحون ودخلوا الحرم المكي معلنين مبايعتهم لمحمد بن عبد الله القحطاني باعتباره “المهدي المنتظر والآمر الناهي”.

وبقي المسلحون مسيطرين على الحرم المكي، محاصرين من خارجه لأسبوعين. وفي صباح 4 ديسمبر، بدأت قوات الحرس الوطني عملية واسعة لتحرير الحرم المكي، تواصلت ساعات طوال، وبحلول المساء، تمكنت من تطهير الحرم من المسلحين.

وأسفرت المعركة، عن مقتل 28 من المسلحين، بمن فيهم المهدي المزعوم محمد القحطاني، وإصابة 17 من قوات الأمن والمصلين، ووقع باقي المسلحين في قبضة السلطات، ومن بينهم، جهيمان العتيبي.