شاهد.. روب لايفلد عن الرياض: لقد صُدمت

أميرة خالد(صدى):

تحدث الفنان ومؤلف الكتب المصورة، روب لايفلد، عن تجربته في المملكة وحضوره فعالية ستان لي سوبر كون، مؤكدًا أن أفكار الفرب عن المملكة تستحق الهدم كجدار برلين.

وقال لايفلد في تصريح له: «لقد قضيت أفضل وقت على الإطلاق في ستان لي سوبر كون في الرياض. لم يكن لدي أي فكرة عما أتوقعه، لكن الناس هنا كانوا أجمل وأطرف الأشخاص الذين قابلتهم ».

وأضاف: «هذه هي أبعد مسافة سافرت إليها على الإطلاق، وقد صُدمت ببساطة كرم الضيافة واللطف. أيضا، هذا الحشد متحمس للغاية لرؤية الكتب المصورة لمارفل! آمل أن أعود مرة أخرى يوما ما قريبا».

ونشر لايفلد، مقطع فيديو، من مدينة الرياض، معبرًا عن إعجابه بها.