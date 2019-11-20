عروس تنجب طفلًا قبل زفافها وتتركه للكلاب

القاهرة(صدى):

قررت فتاة عشرينية في مصر، إلقاء جنينها بعد ولادته مباشرة، في أحد الشوارع التي تعتبر مأوى للكلاب الضالة؛ لالتهامه والتخلص منه.

وعثرت الجهات الأمنية المصرية على طفل رضيع بالطرقات عمره 5 أيام، ويحمل مشبكًا طبيًا بأرجله مدونًا عليه اسم أمه، توشك الكلاب على التهامه.

واتضح أنها فتاة تبلغ من العمر 22 عامًا، تمت خطبتها بعقد قران مع تأجيل الزفاف إلى عام، وخلال العام التقت خطيبها عدة مرات وحدثت بينهما معاشرة ونتج الحمل.

وبعد أن وضعت طفلها تخلصت منه خوفًا من أن يفتضح أمرها أمام أهلها؛ بسبب أن الحمل تم قبل الزفاف الرسمي.