فعل جريمته واختبأ .. إسقاط العقوبة عن متحرش بطبيبة

عمان(صدى):

كشفت محكمة الجنايات الكبرى في الأردن، عن حكمها في قضية تحرش مضى عليها أكثر من عشرة أعوام، لتعلن إسقاط العقوبة عن المتحرش.

وقضت المحكمة بإسقاط عقوبة الحبس بحق المتحرش بطبيبة الذي توارى عن الأنظار لمدة تصل إلى 10 أعوام، إذ حكمت سابقًا على المتهم بالسجن عامين.

واستغل الجاني فكرة الإسقاط، فبعد وقوع الجريمة وإصدار الحكم القطعي بحقه قبل 10 سنوات، اختبأ عن الأنظار طوال هذه الفترة، ثم ظهر وتقدم بطلب إسقاط العقوبة على موكله.

وجاء في نص قانون أصول المحاكمات الجزائية بالأردن، أن مدة التقادم على العقوبات الجنائية المؤقتة، تُحدد بـ«ضعف» مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على أن لا تتجاوز 20عامًا أو تنقص عن 10 أعوام.