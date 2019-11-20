بالصور.. أودي تكشف عن سيارة رياضية جديدة

أميرة خالد(صدى):

أطلقت شركة السيارات أودي، سيارة رياضية عائلية جديدة بالكامل، ويبدأ سعرها من 70 ألف إسترليني (393 ألف ريال)، وهي E-tron Sportback الديناميكية.

ويبلغ طول السيارة ذات الأربعة أبواب 4.9 متر، وتتمثل إحدى الميزات الرئيسية في مصابيح الـ LED المبتكرة من نوع ماتريكس الرقمية، وهي السيارة الأولى التي يتم تجهيزها بهذه المصابيح في خطوط الإنتاج، وتم تطويرها بحيث يمكنها تغطية مساحة واسعة اعتمادًا على ما يقارب مليون مرآة دقيقة.

تتسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 4.5 ثانية، وتنتج ما يصل إلى 320 كيلوواط من الطاقة، يمكن رفعها مؤقتًا عبر وضع التعزيز إلى 370 كيلوواط، لتحقق أداءً رياضيًا فائقًا، ويصل مدى القيادة الكهربائية إلى 500 كيلومتر، أي أنها مصممة لتلبية جميع الاحتياجات اليومية وأكثر.

ويذكر أنه سيبدأ الإصدار الأول المحدود مع فتح سجلات الطلبات في نهاية شهر نوفمبر، على أن تصل أولى الشحنات في ربيع العام المقبل.