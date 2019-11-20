15 وظيفة شاغرة في طيران أديل

فاطمة المالكي(صدى):

فتحت شركة طيران أديل التابعة لشركة الخطوط الجوية العربية السعودية، باب التقديم إلى 15 وظيفة شاغرة للمواطنين؛ للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والدمام.

وأوضحت الشركة عبر موقعها الإلكتروني، أن الوظائف متاحة لحملة شهادة الثانوية العامة ولا يشترط وجود خبرات سابقة، تحت مسمى «مضيف خدمات جوية».

كما أشارت إلى أن التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 20 نوفمبر 2019م والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 ديسمبر المقبل، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي من هنــــــا .