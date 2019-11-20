بايرن ميونخ يجدد عقد فروشتل

نواف السالم(صدى):

قرر نادي بايرن ميونخ، اليوم الأربعاء، تمديد عقد حارس المرمى الشاب كريستيان فروشتل مع النادي حتى عام 2022، المقرر انتهاءه بنهاية الموسم الحالي.

وأكد حسن صالح حميديتش مدير الكرة في بايرن ميونخ، أن اللاعب ينتظره مسيرة عظيمة، قائلًا «كريستيان ترعرع هنا في النادي، نحن واثقون في أنه تنتظره مسيرة عظيمة».

ومن جانبه، قال اللاعب الشاب فروشتل: «شعور رائع أن أحظى بثقة أفضل ناد في ألمانيا، عندما تتدرب يومياً مع لاعبين من الطراز العالمي، تنضج شخصيتك، وهذا دائماً ما يحمل مذاقاً خاصاً بالنسبة لي».